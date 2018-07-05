Ксения Бородина так увлеклась фотошопом, что стерла себе пупок

Не является исключением и ведущая "Дома-2" Ксения Бородина. Не секрет, что девушка, как и многие звёзды, убирает недостатки своей фигуры при помощи фотошопа. Например, жена Курбана Омарова делает себе более длинными ноги, более узкой талию.Однако Бородина иногда увлекается процессом и тогда результат ее работы получается довольно смешным.Вот и сегодня Ксюша опубликовала фотографию из Турции. По всей вероятности, знаменитости в себе что-то не понравилось и Ксения решила исправить изъян фоторедактором.В итоге, звезда стерла себе пупок, после чего стала походить на какого-то пришельца. Тут же многие подписчики посмеялись над Ксенией, но, вопреки обыкновению, в этот раз Бородина предпочла не отвечать хейтерам.