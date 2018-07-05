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Ксения Бородина так увлеклась фотошопом, что стерла себе пупок

Многие известные личности из российского шоу-бизнеса ведут весьма активную жизнь в социальных сетях.

Не является исключением и ведущая "Дома-2" Ксения Бородина. Не секрет, что девушка, как и многие звёзды, убирает недостатки своей фигуры при помощи фотошопа. Например, жена Курбана Омарова делает себе более длинными ноги, более узкой талию.

Ксения Бородина так увлеклась фотошопом, что стерла себе пупок

Однако Бородина иногда увлекается процессом и тогда результат ее работы получается довольно смешным.

Вот и сегодня Ксюша опубликовала фотографию из Турции. По всей вероятности, знаменитости в себе что-то не понравилось и Ксения решила исправить изъян фоторедактором.

В итоге, звезда стерла себе пупок, после чего стала походить на какого-то пришельца. Тут же многие подписчики посмеялись над Ксенией, но, вопреки обыкновению, в этот раз Бородина предпочла не отвечать хейтерам.

Ксения Бородина так увлеклась фотошопом, что стерла себе пупок
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:29
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