В Сети появились подробности касательно смартфона Huawei Honor Note 10

Известно, что новый Honor Note 10 получит корпус из металла и безрамочный дизайн. Сзади будет работать сдвоенная камера и дактилоскопический сенсор. Впереди разработки установят, скорее всего, двойную камеру.Благодаря рендерам можно узнать, что флагман будет предлагаться с 6,9-дюймовым 2К-экраном и процессором Kirin 970. Объем оперативной и постоянной памяти окажется на уровне 6 и 128 гигабайт соответственно. Также стоит выделить наличие аккумулятора с объемом в 6 тысяч мАч и функции ускорения графики GPU Turbo.Официальная презентация «пугающего» Huawei Honor Note 10 должна состояться либо в этом, либо в следующем месяце.