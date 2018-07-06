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В Сети появились подробности касательно смартфона Huawei Honor Note 10

В социальной сети Weibo были опубликованы рендерные изображения нового смартфона Huawei Honor Note 10. Руководитель бренда Honor Чжао Минг утверждает, что этот аппарат будет «очень пугающим».

В Сети появились подробности касательно смартфона Huawei Honor Note 10


Известно, что новый Honor Note 10 получит корпус из металла и безрамочный дизайн. Сзади будет работать сдвоенная камера и дактилоскопический сенсор. Впереди разработки установят, скорее всего, двойную камеру.

Благодаря рендерам можно узнать, что флагман будет предлагаться с 6,9-дюймовым 2К-экраном и процессором Kirin 970. Объем оперативной и постоянной памяти окажется на уровне 6 и 128 гигабайт соответственно. Также стоит выделить наличие аккумулятора с объемом в 6 тысяч мАч и функции ускорения графики GPU Turbo.

Официальная презентация «пугающего» Huawei Honor Note 10 должна состояться либо в этом, либо в следующем месяце.
 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15
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