В Сети появились подробности касательно смартфона Huawei Honor Note 10
В социальной сети Weibo были опубликованы рендерные изображения нового смартфона Huawei Honor Note 10. Руководитель бренда Honor Чжао Минг утверждает, что этот аппарат будет «очень пугающим».
Известно, что новый Honor Note 10 получит корпус из металла и безрамочный дизайн. Сзади будет работать сдвоенная камера и дактилоскопический сенсор. Впереди разработки установят, скорее всего, двойную камеру.
Благодаря рендерам можно узнать, что флагман будет предлагаться с 6,9-дюймовым 2К-экраном и процессором Kirin 970. Объем оперативной и постоянной памяти окажется на уровне 6 и 128 гигабайт соответственно. Также стоит выделить наличие аккумулятора с объемом в 6 тысяч мАч и функции ускорения графики GPU Turbo.
Официальная презентация «пугающего» Huawei Honor Note 10 должна состояться либо в этом, либо в следующем месяце.
Известно, что новый Honor Note 10 получит корпус из металла и безрамочный дизайн. Сзади будет работать сдвоенная камера и дактилоскопический сенсор. Впереди разработки установят, скорее всего, двойную камеру.
Благодаря рендерам можно узнать, что флагман будет предлагаться с 6,9-дюймовым 2К-экраном и процессором Kirin 970. Объем оперативной и постоянной памяти окажется на уровне 6 и 128 гигабайт соответственно. Также стоит выделить наличие аккумулятора с объемом в 6 тысяч мАч и функции ускорения графики GPU Turbo.
Официальная презентация «пугающего» Huawei Honor Note 10 должна состояться либо в этом, либо в следующем месяце.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15