Citroen показал очки от укачивания за 8 300 рублей

Разрабатывая очки SEETROEN, предназначенные от укачивания, компания Citroen взяла за основу устройства технологию для моряков, которая была улучшена специалистами известного стартапа Boarding Ring. Продукт расценивается в 8 300 рублей - 99 фунтов стерлингов. Оправу очков SEETROEN сделали из мягкого пластика. Она содержит подвижную жидкость. При этом её движение способно воссоздавать линию горизонта. Это не исключает возникновение конфликта между органами чувств, которые участвуют в процессе «включения» укачивания.Французские специалисты испытали и запатентовали уже данную технологию. Новые очки SEETROEN являются эффективными на 95%. По словам разработчиков, устройство следует применять в случае первых признаков укачивания. Стоит отметить, что эффект от очков заметен через 10-15 мин. Данная новинка от Citroen имеет не совсем привычный вид. Но тех, кого в поездках укачивает, это вряд ли будет смущать.