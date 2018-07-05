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Состояние Армена Джигарханяна ухудшилось

Информацию касательно здоровья актёра Армена Джигарханяна рассказал правозащитник его экс-супруги.

Состояние Армена Джигарханяна ухудшилось


Состояние знаменитого артиста Армена Джигарханяна из-за обострения болезней, а также общего истощения организма, серьёзно ухудшилось. Данную информацию раскрыла журналистам Лариса Широкова, являющаяся бывшим адвокатом Виталины Цымбалюк-Романовской. По мнению юриста, уже год актёр из-за плохого состояния здоровья не отдаёт отчёт в своих действиях, не осознавая, что вокруг него происходит. Армен Борисович не может адекватно оценивать ситуацию.

Состояние Армена Джигарханяна ухудшилось


Стоит напомнить, что в данный момент юристы Джигарханяна подготавливают иск в суд против Цымбалюк-Романовской, стараясь девушку обвинить в мошенничестве. Правозащитники актера поведали, что перед разводом Виталина завладела банковскими счетами артиста и переписала на себя большую часть недвижимости бывшего мужа.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:20
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