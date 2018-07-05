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Похудевшую Настю Каменских сравнивают с Моникой Беллуччи

Настя Каменских разместила в рамках Instagram два фото, где она в зверином принте позирует на лестнице.

Похудевшую Настю Каменских сравнивают с Моникой Беллуччи


Некоторые фолловеры предположили, что Настя Каменских приняла решение примерить звериный принт под стать своего настроения. По их словам в данном дерзком образе знаменитость выглядит, как «сексуальная пантера». Многим фанатам певица напомнила Монику Беллуччи. Подписчики также отметили, что исполнительнице песен удалось существенно похудеть. Однако, по словам некоторых, после того, как Настя похудела, она потеряла свою изюминку, став похожей на других «красоток». Но данное заявление практически никто не заметил, так как артистка выглядит просто сногсшибательно.

Похудевшую Настю Каменских сравнивают с Моникой Беллуччи


Одно из фото, на которых Анастасия предстала в образе «Пантеры», в течение суток собрало около 74 тысяч одобрительных лайков и 200 комментариев от многочисленных фанатов звезды.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:36
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