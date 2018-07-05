Ученые: Ущерб от повышения уровня Мирового океана превысит $13 трлн

Глобальное потепление продолжится, если страны не станут соблюдать условия Парижского соглашения по уменьшению объемов вредных выбросов. В рамках протокола ведущие мировые государства договорились не допустить повышение температурных параметров воздуха на 2 градуса к 2100 году.При глобальном потеплении происходит тепловое расширение океанов, а также таяние массивных ледяных шапок. Тотальные разрушения затронут прибрежные регионы, пролегающие на высоте не более 10 м над уровнем моря. При потеплении климата на 1,5 градуса по шкале Цельсия уровень моря повысится на 52 см. При увеличении температуры на 2 градуса Мировой океан станет выше на 86 см или 1,8 м (в худшем варианте).