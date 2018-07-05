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Ученые: Ущерб от повышения уровня Мирового океана превысит $13 трлн

Климатологи подсчитали, что повышение уровня мировых вод способно принести ущерб современному человечеству в размере $13 трлн, поскольку в прибрежных регионах проживает порядка 600 млн человек, сообщается в докладе NOC.

Ученые: Ущерб от повышения уровня Мирового океана превысит $13 трлн


Глобальное потепление продолжится, если страны не станут соблюдать условия Парижского соглашения по уменьшению объемов вредных выбросов. В рамках протокола ведущие мировые государства договорились не допустить повышение температурных параметров воздуха на 2 градуса к 2100 году.

При глобальном потеплении происходит тепловое расширение океанов, а также таяние массивных ледяных шапок. Тотальные разрушения затронут прибрежные регионы, пролегающие на высоте не более 10 м над уровнем моря. При потеплении климата на 1,5 градуса по шкале Цельсия уровень моря повысится на 52 см. При увеличении температуры на 2 градуса Мировой океан станет выше на 86 см или 1,8 м (в худшем варианте).
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 19:23
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