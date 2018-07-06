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Ростовским маршрутчикам запретят водить автобус в тапочках и шортах

Про форму одежды маршрутчиков немало уже говорилось, но в Ростове-на-Дону теперь официально задокументирован запрет касательно ношения шорт, а также тапочек водителями автобусов. Их обяжут также соблюдать культуру речи.

Ростовским маршрутчикам запретят водить автобус в тапочках и шортах


Перевозчики, которые обсуживают транспортные маршруты в Ростове-на-Дону, обязаны будут следить за культурностью водителей. На сайте госзакупок накануне появился документ, где для маршрутчиков прописаны новые требования. В данном случае подразумеваются маршруты, которые запустятся с 1 августа этого года в Ростове-на-Дону. Для их водителей не допускается ношение пляжной/спортивной одежды: тапочки, шорты, спортивные штаны и т.п. Также водителям запрещают курение за рулем. В свою очередь от маршрутчиков требуется вежливая/культурная речь с пассажирами, а также сотрудниками, которые контролируют работу общественного транспорта.

Согласно документам, к работе на автобусах допускаются шоферы, которые обладают необходимым стажем, категорией, квалификацией.
 
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Общество / Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00
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