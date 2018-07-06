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Продажи Skoda в РФ выросли в июне на 26,3%

Чешская марка Skoda на авторынке Российской Федерации продолжает укреплять на сегодняшний день свои позиции.

Продажи Skoda в РФ выросли в июне на 26,3%


Производителями выпущен пресс-релиз, согласно которому продажи бренда в России увеличились в июне в годовом сравнении примерно на 26,3%. За отчетный месяц российское население приобрело 7 140 000 автомобилей марки Skoda. Этот результат превышает прошлогодний июньский показатель на 26,3 процента. Самой востребованной моделью Skoda согласно июньским итогам стала Rapid. Продажи транспортных средств составили 3 190 экземпляров с положительным трендом на 17,9 процента. На втором месте оказалась Octavia, проданная в количестве 2 320 экземпляров с увеличением в 16 процентов. Реализации кроссовера увеличились в пять раз с показателем в 1 290 авто. Флагманский Superb по стране разошелся в количестве в 232 экземпляра. Это на 30,3 процента больше в сравнении с прошлогодними показателями.

Авторынок РФ в апреле пополнил кроссовер версии Skoda Kodiaq, который собирают в России. Авто поставили в Нижнем Новгороде на конвейер автокомпании «Группа ГАЗ».
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 06:30
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