Алика Смехова узнав об измене супруга, потеряла ребенка

В эфире шоу Смехова призналась о трагических событиях, которые произошли в ее жизни. Алика утверждает, что родные второго мужа отказывалась ее принимать, так как она не ассирийка. Ситуация усложнилась, когда она узнала об измене супруга, что сказалось на физическом и эмоциональном состоянии артистки, после чего у нее случился выкидыш.Актриса поведала, что по пути в клинику она поставила супругу ультиматум, если ребенка спасут, она его простит. Однако этого не случилось, и поэтому Смехова решила расстаться. Алика утверждает, что в тот момент рухнули все мечты о браке, семье и ребенке. Стоит напомнить, что Смехова была трижды замужем. На данный момент актриса воспитывает двоих сыновей.