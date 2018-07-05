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Алика Смехова узнав об измене супруга, потеряла ребенка

В рамках передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым знаменитая актриса Алика Смехова рассказала, что узнав об измене супруга, она потеряла ребенка.

Алика Смехова узнав об измене супруга, потеряла ребенка


В эфире шоу Смехова призналась о трагических событиях, которые произошли в ее жизни. Алика утверждает, что родные второго мужа отказывалась ее принимать, так как она не ассирийка. Ситуация усложнилась, когда она узнала об измене супруга, что сказалось на физическом и эмоциональном состоянии артистки, после чего у нее случился выкидыш.

Алика Смехова узнав об измене супруга, потеряла ребенка


Актриса поведала, что по пути в клинику она поставила супругу ультиматум, если ребенка спасут, она его простит. Однако этого не случилось, и поэтому Смехова решила расстаться. Алика утверждает, что в тот момент рухнули все мечты о браке, семье и ребенке. Стоит напомнить, что Смехова была трижды замужем. На данный момент актриса воспитывает двоих сыновей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:55
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