«Википедия» решила объявить забастовку решениям ЕС

Европарламент собирается приступить к приятию нового закона, в котором утвердят условия относительно защиты авторских прав. Здесь будет введен запрет на размещение ссылок, направленных на распространение пиратского контента. Всех естественно беспокоит вопрос, что это за директива и что от нее можно ожидать. Как предполагает сообщество «Википедии», принятие закона может значительно повредить открытости интернета.Учитывая неопределенность ситуации, весь испаноязычный сегмент, участник указанной электронной энциклопедии, принял решение объявить забастовку. Главной причиной протеста указывается статья евродирективы, запрещающая давать гиперссылки на тот контент, который считается нарушающим авторское право. В качестве главного аргумента озвучено то, что абсолютно точно определить и отфильтровать все ссылки невозможно, а так же подтвердить факты нарушения права даже относительно конкретно указанных случаев.Отцами-основателями современного интернета Винтоном Серфом и Тимом Бернерс-Ли, и такими организациями, как Mozilla и Electronic Frontier Foundation, высказаны предположения, что сама же европейская директива и нарушает условия Европейской хартии прав человека, при этом ограничивается принцип фундаментального права на информационную свободу.Еще одним поводом для тревоги и критики вызывает одна из статей новой европейской директивы, обязывающая устанавливать контент-провайдерам преграды, в виде автоматических фильтров и разрешать фактическое размещение, только в случае подтверждения разрешения от правообладателя. В настоящее время действует «презумпция добросовестности» относящаяся к тому, кто фактически размещает материал. Удаляется он только при обоснованном протесте. Получается что новым положением, уже сложившийся принцип переворачивается на 180 градусов.