Наталья Гулькина поддержала обиженных властями россиянок из-за ЧМ-2018

Гулькина приняла решение поддержать обиженных россиянок. Один из журналистов сравнил российских женщин с проститутками. По его словам, девушки, при звуке иностранной речи, были готовы сразу же раздвинуть свои ноги. В новой песни Натальи «У тебя есть я», она призывает женщин не обращать внимания на мнение других, а слушать только зов своего сердца. В видеоклипе рассказывается о любви моряка, который уходил в дальнее плавание, а его девушка каждый раз ждет его прибытия в порт.Гулькина сказала, что у любви нет границ, и поэтому какая разница, кого любят русские девушки - фаната футбола, иностранца или моряка дальнего плавания. Наталья, защищая россиянок, напомнила, что кроме красоты, русские девушки славятся своей верностью.