АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.71 USD 63.23
Курс валют на 05.07.2018

Наталья Гулькина поддержала обиженных властями россиянок из-за ЧМ-2018

Экс-солистка известного коллектива «Мираж» Наталья Гулькина решила поддержать обиженных россиянок.

Наталья Гулькина поддержала обиженных властями россиянок из-за ЧМ-2018


Гулькина приняла решение поддержать обиженных россиянок. Один из журналистов сравнил российских женщин с проститутками. По его словам, девушки, при звуке иностранной речи, были готовы сразу же раздвинуть свои ноги. В новой песни Натальи «У тебя есть я», она призывает женщин не обращать внимания на мнение других, а слушать только зов своего сердца. В видеоклипе рассказывается о любви моряка, который уходил в дальнее плавание, а его девушка каждый раз ждет его прибытия в порт.

Наталья Гулькина поддержала обиженных властями россиянок из-за ЧМ-2018


Гулькина сказала, что у любви нет границ, и поэтому какая разница, кого любят русские девушки - фаната футбола, иностранца или моряка дальнего плавания. Наталья, защищая россиянок, напомнила, что кроме красоты, русские девушки славятся своей верностью.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:23
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ALMA запечатлела зарождающуюся планетную систему
Александр Ревва со своими дочками восхитил
Долгам по зарплате ООО «Гигиена-сервис» в
Китай работает над созданием нового истребителя
Citroen показал очки от укачивания за 8 300 рублей
Июньские продажи KIA в РФ выросли на 18,5%
Алика Смехова узнав об измене супруга, потеряла
Эмбер Херд обвинили в расизме
Ким Кардашьян «взорвала» Сеть детскими снимками
Наталья Гулькина поддержала обиженных властями
Беременная Лера Кудрявцева жалуется на сильные
«Википедия» решила объявить забастовку решениям ЕС
Samsung готовит к выходу бюджетный смартфон
Бруклин Бекхэм обнародовал интимное фото
Татьяна Навка рассказала правду о своих слабостях
Следы велоцирапторов указали на их социальность и
Похудевшую Настю Каменских сравнивают с Моникой
Названы регионы России, в которых больше всего
Ксения Бородина так увлеклась фотошопом, что
Ученые: Ущерб от повышения уровня Мирового океана
Состояние Армена Джигарханяна ухудшилось
В Нидерландах неизвестные похитили из музея
Обновленный кроссовер версии Fiat 500X полностью
Павел Грудинин разводится с супругой из-за
Новая версия Skoda Octavia 2020 может получить
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева принялась
Хейтеры отыскали настоящую мать ребенка Ольги
Александра Гозиас продолжает зарабатывать
Дмитрий Тарасов лишился многомиллионного гонорара
Канадец, защищая своих детей, погиб в схватке с
Просмотреть все новости