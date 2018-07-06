Новый УАЗ «Патриот» с коробкой «автомат» заметили во время тестов

Внедорожник УАЗ «Патриот» к сентябрю наделят новой системой охлаждения мотора. К марту будущего года на модели применят впервые автоматическую трансмиссию, предложенную в качестве опции. Это французская КП Punch Powertrain 6L50 на шесть скоростей. Авто в будущем году получит бензиновый агрегат ЗМЗ-Про на 150 л.с., которым сегодня оснащают «Профи». Доработанный двигатель и новая КПП появятся одновременно.По словам папарацци, водитель тестируемого авто говорил по телефону во время движения в пробке. Правая его рука не была занята переключением передач. Это указывает на использование «автомата». Двумя другими прототипами являются китайские Haval H9 и Foton Sauvana. «Патриот» проходит испытания вместе с двумя «китайцами» для сравнения характеристик.