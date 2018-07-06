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Новый УАЗ «Патриот» с коробкой «автомат» заметили во время тестов

Вскоре должно начаться производство новой версии УАЗ «Патриот», оснащаемой «автоматом». На МКАД пока смогли запечатлеть три тестовых закамуфлированных прототипа новинки.

Новый УАЗ «Патриот» с коробкой «автомат» заметили во время тестов


Внедорожник УАЗ «Патриот» к сентябрю наделят новой системой охлаждения мотора. К марту будущего года на модели применят впервые автоматическую трансмиссию, предложенную в качестве опции. Это французская КП Punch Powertrain 6L50 на шесть скоростей. Авто в будущем году получит бензиновый агрегат ЗМЗ-Про на 150 л.с., которым сегодня оснащают «Профи». Доработанный двигатель и новая КПП появятся одновременно.

По словам папарацци, водитель тестируемого авто говорил по телефону во время движения в пробке. Правая его рука не была занята переключением передач. Это указывает на использование «автомата». Двумя другими прототипами являются китайские Haval H9 и Foton Sauvana. «Патриот» проходит испытания вместе с двумя «китайцами» для сравнения характеристик.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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