Келли Осборн борется с алкогольной зависимостью и ищет любовь

Келли поведала, что в семнадцать лет, переживая глубокую депрессию, пристрастилась к марихуане и пиву. Потом перешла к напиткам более крепким и «сложносочиненным» веществам. Девушка, попробовав заниматься музыкой, а также снискав себе славу, стала постоянной героиней скандальных хроник. Однако Осборн достаточно быстро поняла, что так продолжаться не может и начала бороться со своей зависимостью, что оказалось крайне непросто.У девушки были постоянные срывы, и она снова отправлялась в исходную точку. Осборн обратилась за помощью к психологу. По мнению Келли, общество недооценивает существующие проблемы психического здоровья людей, которые подвержены алкогольной зависимости. Девушка поведала, что ее пример для многих послужит уроком.