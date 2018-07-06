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Келли Осборн борется с алкогольной зависимостью и ищет любовь

Келли Осборн, судя по всему, суждено пройти то же, что и ее популярному отцу. Легендарный рок-исполнитель Оззи Осборн на протяжении долгих лет боролся с алкоголизмом, сейчас схватку с бутылкой ведет его дочь.

Келли Осборн борется с алкогольной зависимостью и ищет любовь


Келли поведала, что в семнадцать лет, переживая глубокую депрессию, пристрастилась к марихуане и пиву. Потом перешла к напиткам более крепким и «сложносочиненным» веществам. Девушка, попробовав заниматься музыкой, а также снискав себе славу, стала постоянной героиней скандальных хроник. Однако Осборн достаточно быстро поняла, что так продолжаться не может и начала бороться со своей зависимостью, что оказалось крайне непросто.

Келли Осборн борется с алкогольной зависимостью и ищет любовь


У девушки были постоянные срывы, и она снова отправлялась в исходную точку. Осборн обратилась за помощью к психологу. По мнению Келли, общество недооценивает существующие проблемы психического здоровья людей, которые подвержены алкогольной зависимости. Девушка поведала, что ее пример для многих послужит уроком.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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