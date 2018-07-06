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Поклонники раскритиковали Диму Билана за чрезмерную худобу на фото в бассейне

Дима Билан обнародовал в своем микроблоге Instagram новый снимок, на котором он запечатлен во время плавания в бассейне. Отечественный певец сделал фото, однако поклонники не оценили данный кадр и раскритиковали его за чрезмерную худобу.

Поклонники раскритиковали Диму Билана за чрезмерную худобу на фото в бассейне


Под публикацией Билан написал, что хорошо, где есть вода. Сейчас Дима находится в Анталии и из-за жары исполнитель песен решил поплавать в бассейне. На очередном снимке артист, делая селфи, улыбается в объектив камеры. За сутки опубликованный пост оценили около 39 тысяч пользователей соцсети и оставили свыше 480 комментариев.

Поклонники раскритиковали Диму Билана за чрезмерную худобу на фото в бассейне


Под фото Билана многочисленные поклонники пожелали артисту хорошего отдыха. Другие же фанаты посоветовали певцу, что ему стоит больше есть. Подписчики раскритиковали Диму за чрезмерную худобу. Артисту порекомендовали набрать вес, потому что у него не красиво «торчат кости». Фолловеры обеспокоены состоянием звезды, так как он в последнее время существенно похудел.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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