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Fiat разработал две специальные версии 500 Spiaggina для пляжа

Fiat 500 Jolly в текущем году исполняется 60 лет. Компания в честь этого разработала две специальные версии для пляжа, разработанные ателье Garage Italia и специалистами Pininfarina. Эксперты ателье Garage Italia подготовили внешность авто. Сборкой занимались специалисты Pininfarina.

Fiat разработал две специальные версии 500 Spiaggina для пляжа


Высоту лобового стекла Fiat 500 Spiaggina уменьшили. Задний ряд кресел авто убрали для увеличения багажного отделения. В модели пол сделали деревянным в стиле яхты, встроив душ, позволяющий обмыть ноги, вещи после пляжа. Значительно доработали передний ряд кресел до дивана. Fiat 500 Spiaggina уже доступен для предзаказа, но сроки предоставления авто на данный момент не известны.

Компания разработала также Fiat 500 Spiaggina'58. Модель оснащается накладками на корпусы автомобильных зеркал из хрома, шестнадцатидюймовыми ретро-дисками колес, шильдиками. Авто имеет двухцветный салон, уникальную окраску кузова Volare Blue. Модели оснащаются 1.2 литровым атмосферником на 69 л.с. либо 0.9-литровым туродвигателем на 85 л.с. Всего соберут 1 958 авто от 21 350 евро.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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