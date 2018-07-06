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Новый компьютерный вирус появился всети и по принципу ботнета Mirai

Ведущим экспертом по кибербезопасности сообщается, что возможности нового обнаруженного компьютерного вируса, позволяют указать на его опасность, значительно превышающую ботнет Mirai, которым был отключен интернет в 2016 году в нескольких странах. Активность атак нового «компьютерного червя» фиксируется каждую секунду и распространяется на Европу, Россию и США.

Пользователем VessOnSecurity в сообщениях своего Twitter аккаунта сообщается о новой сетевой угрозе масштабного характера. Вполне возможна вероятность связи вируса с Mirai, так как отмечены сходства схем их действия. Принцип построен на исполняемом упакованном файле ПО, и схожести полиморфности команд. Самое массовое количество атак, на сегодняшний день, отмечено на территории США, данный факт наглядно свидетельствуется содержанием приложенной VessOnSecurity карты.
Новый компьютерный вирус появился всети и по принципу ботнета Mirai


Как объясняет эксперт, необходимо обратить внимание на появление большого количества уникальных URL-адресов и адресов IP. В случае обнаружения подобной активности, причина похожа на действие Mirai.

По имеющимся данным, уже в июле вирусом атакуются пользователи с периодичностью каждые 1,2 секунды, причем подобная активность растет с каждым часом, при этом URL, которые выступают источникам вредоносных данных, указывают на связь с новым вирусом с Mirai. Причем указатели содержат и упоминание на известный ботнет, а так же его модификации, в виде версии Sora.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 01:00
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