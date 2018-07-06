Новый компьютерный вирус появился всети и по принципу ботнета Mirai

Пользователем VessOnSecurity в сообщениях своего Twitter аккаунта сообщается о новой сетевой угрозе масштабного характера. Вполне возможна вероятность связи вируса с Mirai, так как отмечены сходства схем их действия. Принцип построен на исполняемом упакованном файле ПО, и схожести полиморфности команд. Самое массовое количество атак, на сегодняшний день, отмечено на территории США, данный факт наглядно свидетельствуется содержанием приложенной VessOnSecurity карты.Как объясняет эксперт, необходимо обратить внимание на появление большого количества уникальных URL-адресов и адресов IP. В случае обнаружения подобной активности, причина похожа на действие Mirai.По имеющимся данным, уже в июле вирусом атакуются пользователи с периодичностью каждые 1,2 секунды, причем подобная активность растет с каждым часом, при этом URL, которые выступают источникам вредоносных данных, указывают на связь с новым вирусом с Mirai. Причем указатели содержат и упоминание на известный ботнет, а так же его модификации, в виде версии Sora.