Татьяна Навка рассказала правду о своих слабостях

Татьяна Навка в рамках Instagram обнародовала новый снимок. Под фото фигуристка раскрыла всю правду касательно имеющихся слабостей. На данной публикации спортсменка изображена в ресторане, где на ее столе присутствовали разнообразные десерты. Знаменитость заявила, что даже известные спортсмены, поддерживающие постоянно хорошую физическую форму, имеют слабости. Как оказалось, Татьяна просто обожает разные сладости. По ее словам, после употребления сладкого, за приобретённые калории она наказывает и мучает себя, чтобы снова вернуться в форму.Поклонники Навки сказали, что с ее фигурой мучить себя совсем не стоит. По их мнению, чтобы испортить её формы, надо не один месяц есть одни десерты. Другие фанаты посоветовали фигуристке есть всё и наслаждаться жизнью, так как для 43-летней спортсменки спортивная карьера уже закончена.