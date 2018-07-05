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Дмитрий Тарасов лишился многомиллионного гонорара и рискует стать «нищебродом»

По информации, которая уже облетела весь Интернет, срок действия контракта Дмитрия Тарасова с футбольным клубом «Локомотив» истек.

Несмотря на то, что руководство клуба планирует в будущем продлевать контракт с Тарасовым на следующий период, на данный момент спортсмен перестал получать многомиллионные гонорары вне зависимости от того, участвует ли он в том или ином матче или же нет.

Дмитрий Тарасов лишился многомиллионного гонорара и рискует стать «нищебродом»

На сегодняшний день Дмитрий Тарасов, у которого совсем скоро родится второй наследник, в спешном порядке принялся самостоятельно искать футбольный клуб, которому будет интересна его личность. Известно, что сейчас к спортсмену проявил интерес только тренер футбольной команды «Ростов», да и то пока что официального подтверждения данной информации не было сделано.

Интересно, что в спортсмене ни один из столичных футбольных клубов не заинтересован. Руководители не готовы платить Тарасову высокие гонорары за его игру, которую многие считают плохой. Сам же Дмитрий даже не думает понижать свой гонорар.

Словом, по всей видимости, придется бывшему супругу прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой оставить в столице беременную жену Анастасию Костенко и шикарный загородный дом и отправиться на периферию, подальше от Москвы.

Дмитрий Тарасов лишился многомиллионного гонорара и рискует стать «нищебродом»

Нужно сказать, что многие пользователи Сети уверены в том, что третья супруга Тарасова следом за своим муженьком расстанется со столичной жизнью, несмотря даже на то, что модель так долго стремилась вырваться из провинциального городка.

Стоит подчеркнуть, что этому факту несказанно радуются преданные поклонники Ольги Бузовой, которые являются ярыми недоброжелателями семейства Тарасовых-Костенко. Каждый день хейтеры продолжают оставлять в личных микроблогах парочки нелицеприятные комментарии, в которых они уже успели прозвать спортсмена «нищебродом».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:31
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