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Вместо завтрака в постель Ксения Бородина предпочитает завтрак на воде

Известная телеведущая «Дома-2» на данный момент вместе с семьей находится в отпуске в Турции и публикует яркие фотографии в своем Инстаграме о каждом дне, проведенном на курорте.

Вместо завтрака в постель Ксения Бородина предпочитает завтрак на воде

С раннего утра Ксения выложила снимок, продемонстрировав, как протекает ее завтрак на спа-курорте. Бородиной и ее супругу подали завтрак прямо в бассейн на плавающем столике. Стоит отметить, что смотрится столик с едой, плавающий по воде, довольно впечатляюще.

«Лучше завтрака в постель, может быть только завтрак на воде», - написала ведущая «Дома-2» в своем микроблоге.

Многие пользователи Сети согласились с ней, хоть и посчитали такой завтрак в какой-то мере «слишком». Тем не менее, нашлись и критики, посчитавшие Бородину типичной мещанкой, демонстрирующей напоказ всю себя и свою жизнь в подобных «жлобских» проявлениях.

«Ну чему тут завидовать?! Есть в Бородиной мещанство и это раздражает. Турция, пляж-все включено, сделанная грудь и сериалы... Может в этом секрет её успеха в Инстаграмме - очень близко для поколения, выросшего на «Доме-2». Только не надо потом вещать с экрана про интеллект и сделанных девушек», - разразился кто-то из недовольных пользователей.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:29
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