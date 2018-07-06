В Гизе возле пирамид нашли остатки жилищ

Ученые обнаружили сооружения на территории порта в Гизе, который процветал в период строительства пирамиды Микерина.В одном из жилищ мог жить чиновник, контролирующий забой скота. Другой же дом, судя по находкам, был предназначен для жреца. Здесь обнаружили различные печати и другие детали. Жрецы имели высокий статус в государственном строе.Одна постройка прилегала к другой, которая использовалась для производства солода.Обнаруженные жилища размещаются недалеко от сооружений, которые могли предназначаться для размещения войск. Еду, которую сюда доставляли, скорее всего, шла на потребности войск, но не исключается, что часть продуктов также доставлялась строителям Микерина. К слову, количество необходимого для гарнизона зерна в день составляло 900 кг.