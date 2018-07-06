АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

В Гизе возле пирамид нашли остатки жилищ

В Египте археологи обнаружили остатки двух жилищ неподалеку от пирамид Гиза. Сооружения были возведены свыше 4,5 тысяч лет назад. Их использовали как административные постройки для контроля за поставками провизии войскам.

В Гизе возле пирамид нашли остатки жилищ


Ученые обнаружили сооружения на территории порта в Гизе, который процветал в период строительства пирамиды Микерина.

В Гизе возле пирамид нашли остатки жилищ


В одном из жилищ мог жить чиновник, контролирующий забой скота. Другой же дом, судя по находкам, был предназначен для жреца. Здесь обнаружили различные печати и другие детали. Жрецы имели высокий статус в государственном строе.

В Гизе возле пирамид нашли остатки жилищ


Одна постройка прилегала к другой, которая использовалась для производства солода.

Обнаруженные жилища размещаются недалеко от сооружений, которые могли предназначаться для размещения войск. Еду, которую сюда доставляли, скорее всего, шла на потребности войск, но не исключается, что часть продуктов также доставлялась строителям Микерина. К слову, количество необходимого для гарнизона зерна в день составляло 900 кг.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 00:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый компьютерный вирус появился всети и по
В Гизе возле пирамид нашли остатки жилищ
Компания LG запатентовала складной смартфон
Учёные выяснили, почему младенцы так редко моргают
AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных
В израильской пещере обнаружили целые амфоры
Михаил Горевой рассказал о предательстве лучшего
Samsung Galaxy Note 9 прошел тесты в Geekbench
Mahindra вывела на тесты перелицованную версию
Бритни Спирс вернула себе моложавый вид
Победившая рак экс-участница «Дома-2» Елена
ALMA запечатлела зарождающуюся планетную систему
Александр Ревва со своими дочками восхитил
Долгам по зарплате ООО «Гигиена-сервис» в
Китай работает над созданием нового истребителя
Citroen показал очки от укачивания за 8 300 рублей
Июньские продажи KIA в РФ выросли на 18,5%
Алика Смехова узнав об измене супруга, потеряла
Эмбер Херд обвинили в расизме
Ким Кардашьян «взорвала» Сеть детскими снимками
Наталья Гулькина поддержала обиженных властями
Беременная Лера Кудрявцева жалуется на сильные
«Википедия» решила объявить забастовку решениям ЕС
Samsung готовит к выходу бюджетный смартфон
Бруклин Бекхэм обнародовал интимное фото
Татьяна Навка рассказала правду о своих слабостях
Следы велоцирапторов указали на их социальность и
Похудевшую Настю Каменских сравнивают с Моникой
Названы регионы России, в которых больше всего
Ксения Бородина так увлеклась фотошопом, что
Просмотреть все новости