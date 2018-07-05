Компания LG запатентовала складной смартфон
Южнокорейский бренд LG получил патентные документы на создание складывающегося смартфона с гибким дисплеем. На представленных концептуальных изображениях аппарат похож на большинство концептов других производителей.
В целом устройство должно будет складываться пополам и благодаря этому уменьшаться в размерах. Такая конфигурация будет очень удобна при ношении смартфона в кармане, поскольку обычные устройства очень сложно туда поместить.
Складываться аппарат будет с помощью специального механизма на шарнирах. В сложенном виде две части устройства окажутся соединенными друг с другом магнитом, чтобы аппарат опять не раскрылся.
Также отмечается, что при складывании смартфон будет выключаться, а при раскладывании наоборот включаться. Помимо этого разработчики хотят внедрить в систему два динамика, два микрофона и столько же антенн. Задняя камера сможет делать фотографии даже когда девайс будет сложенным.
На данный момент сроки разработки этого мобильного устройства неизвестны.
В целом устройство должно будет складываться пополам и благодаря этому уменьшаться в размерах. Такая конфигурация будет очень удобна при ношении смартфона в кармане, поскольку обычные устройства очень сложно туда поместить.
Складываться аппарат будет с помощью специального механизма на шарнирах. В сложенном виде две части устройства окажутся соединенными друг с другом магнитом, чтобы аппарат опять не раскрылся.
Также отмечается, что при складывании смартфон будет выключаться, а при раскладывании наоборот включаться. Помимо этого разработчики хотят внедрить в систему два динамика, два микрофона и столько же антенн. Задняя камера сможет делать фотографии даже когда девайс будет сложенным.
На данный момент сроки разработки этого мобильного устройства неизвестны.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:45