Компания LG запатентовала складной смартфон

В целом устройство должно будет складываться пополам и благодаря этому уменьшаться в размерах. Такая конфигурация будет очень удобна при ношении смартфона в кармане, поскольку обычные устройства очень сложно туда поместить.Складываться аппарат будет с помощью специального механизма на шарнирах. В сложенном виде две части устройства окажутся соединенными друг с другом магнитом, чтобы аппарат опять не раскрылся.Также отмечается, что при складывании смартфон будет выключаться, а при раскладывании наоборот включаться. Помимо этого разработчики хотят внедрить в систему два динамика, два микрофона и столько же антенн. Задняя камера сможет делать фотографии даже когда девайс будет сложенным.На данный момент сроки разработки этого мобильного устройства неизвестны.