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Компания LG запатентовала складной смартфон

Южнокорейский бренд LG получил патентные документы на создание складывающегося смартфона с гибким дисплеем. На представленных концептуальных изображениях аппарат похож на большинство концептов других производителей.

Компания LG запатентовала складной смартфон


В целом устройство должно будет складываться пополам и благодаря этому уменьшаться в размерах. Такая конфигурация будет очень удобна при ношении смартфона в кармане, поскольку обычные устройства очень сложно туда поместить.

Складываться аппарат будет с помощью специального механизма на шарнирах. В сложенном виде две части устройства окажутся соединенными друг с другом магнитом, чтобы аппарат опять не раскрылся.

Компания LG запатентовала складной смартфон


Также отмечается, что при складывании смартфон будет выключаться, а при раскладывании наоборот включаться. Помимо этого разработчики хотят внедрить в систему два динамика, два микрофона и столько же антенн. Задняя камера сможет делать фотографии даже когда девайс будет сложенным.

На данный момент сроки разработки этого мобильного устройства неизвестны.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:45
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