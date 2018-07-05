Учёные выяснили, почему младенцы так редко моргают
Учёные выяснили, почему младенцы так редко моргают. Согласно предположениям, для глаз новорождённых не требуется слишком частое увлажнение, либо малыши пристально так изучают окружающий мир.
В среднем взрослый моргает 15 раз в минуту. Количество миганий для младенцев уменьшается до двух либо одного раза в минуту. Мигание человека регулируется нейротрансмиттером дофамином, который позволяет передавать клеткам мозга информацию. С увеличением в мозгу дофамина, человек моргает больше. По словам ученых, недоразвитая система образования этого гормона вызывает у младенцев особенность мигания.
Согласно другой версии для небольших глаз детей не требуется обильное количество смазки либо пристальное наблюдение младенцев за окружающим миром побуждает подолгу концентрироваться на различных отдельных объектах. Это схоже у взрослых с синдром "компьютерного зрения", когда люди при многочасовой работе с гаджетами редко моргают. Это может вести к пересыханию глазной оболочки.