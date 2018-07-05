Учёные выяснили, почему младенцы так редко моргают

В среднем взрослый моргает 15 раз в минуту. Количество миганий для младенцев уменьшается до двух либо одного раза в минуту. Мигание человека регулируется нейротрансмиттером дофамином, который позволяет передавать клеткам мозга информацию. С увеличением в мозгу дофамина, человек моргает больше. По словам ученых, недоразвитая система образования этого гормона вызывает у младенцев особенность мигания.Согласно другой версии для небольших глаз детей не требуется обильное количество смазки либо пристальное наблюдение младенцев за окружающим миром побуждает подолгу концентрироваться на различных отдельных объектах. Это схоже у взрослых с синдром "компьютерного зрения", когда люди при многочасовой работе с гаджетами редко моргают. Это может вести к пересыханию глазной оболочки.