AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов
Представители известного бенчмарка AnTuTu составили и опубликовали рейтинг, в котором указаны самые производительные смартфоны, работающие на базе операционной системы Android. Это список был представлен по итогам июня.
Таким образом, игровой смартфон Xiaomi Black Shark стал абсолютным лидером рейтинга. Аппарат набрал 287 тысяч баллов. Сразу за ним с небольшим отрывом обосновался Vivo Nex с показателем в 284 тысячи балла. Третья строчка занята смартфоном OnePlus 6. Он заработал 282 тысячи баллов в ходе тестирования.
В десятке самых производительных смартфонов также оказались такие устройства как Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+, Xiaomi Mi MIX 2s, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia Z2 и Nubia Red Magic.
Стоит отметить, что ранее Xiaomi Black Shark уже становился лидером рейтинга самых производительных мобильных аппаратов.
Таким образом, игровой смартфон Xiaomi Black Shark стал абсолютным лидером рейтинга. Аппарат набрал 287 тысяч баллов. Сразу за ним с небольшим отрывом обосновался Vivo Nex с показателем в 284 тысячи балла. Третья строчка занята смартфоном OnePlus 6. Он заработал 282 тысячи баллов в ходе тестирования.
В десятке самых производительных смартфонов также оказались такие устройства как Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+, Xiaomi Mi MIX 2s, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia Z2 и Nubia Red Magic.
Стоит отметить, что ранее Xiaomi Black Shark уже становился лидером рейтинга самых производительных мобильных аппаратов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:15