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AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов

Представители известного бенчмарка AnTuTu составили и опубликовали рейтинг, в котором указаны самые производительные смартфоны, работающие на базе операционной системы Android. Это список был представлен по итогам июня.

AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов


Таким образом, игровой смартфон Xiaomi Black Shark стал абсолютным лидером рейтинга. Аппарат набрал 287 тысяч баллов. Сразу за ним с небольшим отрывом обосновался Vivo Nex с показателем в 284 тысячи балла. Третья строчка занята смартфоном OnePlus 6. Он заработал 282 тысячи баллов в ходе тестирования.

В десятке самых производительных смартфонов также оказались такие устройства как Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+, Xiaomi Mi MIX 2s, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia Z2 и Nubia Red Magic.

Стоит отметить, что ранее Xiaomi Black Shark уже становился лидером рейтинга самых производительных мобильных аппаратов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:15
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