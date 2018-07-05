AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов

Таким образом, игровой смартфон Xiaomi Black Shark стал абсолютным лидером рейтинга. Аппарат набрал 287 тысяч баллов. Сразу за ним с небольшим отрывом обосновался Vivo Nex с показателем в 284 тысячи балла. Третья строчка занята смартфоном OnePlus 6. Он заработал 282 тысячи баллов в ходе тестирования.В десятке самых производительных смартфонов также оказались такие устройства как Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+, Xiaomi Mi MIX 2s, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia Z2 и Nubia Red Magic.Стоит отметить, что ранее Xiaomi Black Shark уже становился лидером рейтинга самых производительных мобильных аппаратов.