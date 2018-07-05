Михаил Горевой рассказал о предательстве лучшего друга и возлюбленной

Когда Михаил Гореев развелся с женой Анной Марголис, артист сильно переживал, однако справиться с этой проблемой ему помогла театральная артистка Мария Саффо. Артист поведал, что перед премьерой спектакля под названием «Куда бегал Колобок» актер узнал, что его возлюбленная изменяет ему с лучшим товарищем Павлом Майковым. После Горев принял решение заменить в спектакле Саффо и Майкова. Когда артиста спросили, не хотелось бы ему проучить предателя, Михаил ответил, что нет.Стоит отметить, что в данное время Михаил Горевой счастлив. Артист о своей личной жизни не желает распространяться, потому что прошлая история до сих пор не забыта.