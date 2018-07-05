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Александра Гозиас продолжает зарабатывать «обнаженкой»

Знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас довольно давно покинула периметр проекта, однако это не означает, что стоит прекратить эпатировать поклонников «горячими» поступками и снимками.

Александра Гозиас продолжает зарабатывать «обнаженкой»

Одним Интернет-магазином сладкую жизнь не сделаешь, а значит надо увеличить количество подписчиков в микроблоге и рекламировать СПА-салоны, а также средства по уходу за телом.

Таким образом, обнаженные фотографии, которые традиционно пользуются особым спросом, с завидной регулярностью появляются на страничке звезды «Дома-2».

Так и накануне, в Инстаграме Саши Гозиас появились фотографии, где она полностью обнажена. По словам девушки, она так спит и уверена, что «как проснёшься, так и пройдёт твой день».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:31
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