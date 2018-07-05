Александра Гозиас продолжает зарабатывать «обнаженкой»
Знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас довольно давно покинула периметр проекта, однако это не означает, что стоит прекратить эпатировать поклонников «горячими» поступками и снимками.
Одним Интернет-магазином сладкую жизнь не сделаешь, а значит надо увеличить количество подписчиков в микроблоге и рекламировать СПА-салоны, а также средства по уходу за телом.
Таким образом, обнаженные фотографии, которые традиционно пользуются особым спросом, с завидной регулярностью появляются на страничке звезды «Дома-2».
Так и накануне, в Инстаграме Саши Гозиас появились фотографии, где она полностью обнажена. По словам девушки, она так спит и уверена, что «как проснёшься, так и пройдёт твой день».
Одним Интернет-магазином сладкую жизнь не сделаешь, а значит надо увеличить количество подписчиков в микроблоге и рекламировать СПА-салоны, а также средства по уходу за телом.
Таким образом, обнаженные фотографии, которые традиционно пользуются особым спросом, с завидной регулярностью появляются на страничке звезды «Дома-2».
Так и накануне, в Инстаграме Саши Гозиас появились фотографии, где она полностью обнажена. По словам девушки, она так спит и уверена, что «как проснёшься, так и пройдёт твой день».