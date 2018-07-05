Хейтеры отыскали настоящую мать ребенка Ольги Рапунцель
Участница «Дом-2» Ольга Рапунцель в апреле стала матерью, но злопыхатели до сих пор не могут успокоиться, и уверены, никакой беременности и родов не было, а сама Рапа нянчится с куклой, а не живой девочкой.
Даже после рождения дочки Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитренко тщательно скрывают личико младенца, отчего и возникают самые разнообразные слухи.
Некоторый свет на события пролило крещение дочки Рапунцелей.
Хейтеры предположили, что крестная мать и есть той женщиной, которая родила «проектного» ребенка и вскоре она поселится вместе с «брендами» на Поляне.
В Сети даже появилось фото предполагаемой биологической матери ребенка, которой, по мнению антифанатов, является сотрудница «Дома-2».
А пока Ольга и Дмитрий «играют» в настоящих родителей, но их поведение все чаще наводит ужас на зрителя и вызывает только негативные комментарии.
Даже после рождения дочки Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитренко тщательно скрывают личико младенца, отчего и возникают самые разнообразные слухи.
Некоторый свет на события пролило крещение дочки Рапунцелей.
Хейтеры предположили, что крестная мать и есть той женщиной, которая родила «проектного» ребенка и вскоре она поселится вместе с «брендами» на Поляне.
В Сети даже появилось фото предполагаемой биологической матери ребенка, которой, по мнению антифанатов, является сотрудница «Дома-2».
А пока Ольга и Дмитрий «играют» в настоящих родителей, но их поведение все чаще наводит ужас на зрителя и вызывает только негативные комментарии.