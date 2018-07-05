Хейтеры отыскали настоящую мать ребенка Ольги Рапунцель

Даже после рождения дочки Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитренко тщательно скрывают личико младенца, отчего и возникают самые разнообразные слухи.Некоторый свет на события пролило крещение дочки Рапунцелей.Хейтеры предположили, что крестная мать и есть той женщиной, которая родила «проектного» ребенка и вскоре она поселится вместе с «брендами» на Поляне.В Сети даже появилось фото предполагаемой биологической матери ребенка, которой, по мнению антифанатов, является сотрудница «Дома-2».А пока Ольга и Дмитрий «играют» в настоящих родителей, но их поведение все чаще наводит ужас на зрителя и вызывает только негативные комментарии.