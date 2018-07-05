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Хейтеры отыскали настоящую мать ребенка Ольги Рапунцель

Участница «Дом-2» Ольга Рапунцель в апреле стала матерью, но злопыхатели до сих пор не могут успокоиться, и уверены, никакой беременности и родов не было, а сама Рапа нянчится с куклой, а не живой девочкой.

Даже после рождения дочки Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитренко тщательно скрывают личико младенца, отчего и возникают самые разнообразные слухи.

Хейтеры отыскали настоящую мать ребенка Ольги Рапунцель

Некоторый свет на события пролило крещение дочки Рапунцелей.

Хейтеры предположили, что крестная мать и есть той женщиной, которая родила «проектного» ребенка и вскоре она поселится вместе с «брендами» на Поляне.

Хейтеры отыскали настоящую мать ребенка Ольги Рапунцель

В Сети даже появилось фото предполагаемой биологической матери ребенка, которой, по мнению антифанатов, является сотрудница «Дома-2».

А пока Ольга и Дмитрий «играют» в настоящих родителей, но их поведение все чаще наводит ужас на зрителя и вызывает только негативные комментарии.

Хейтеры отыскали настоящую мать ребенка Ольги Рапунцель
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:31
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