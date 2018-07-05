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Samsung Galaxy Note 9 прошел тесты в Geekbench

Стало известно, что новая модификация смартфона Samsung Galaxy Note 9 прошла тестирование на базе бенчмарка Geekbench. Отмечается, что устройство обладает модулем ОЗУ на 8 гигабайт.

Samsung Galaxy Note 9 прошел тесты в Geekbench


Стоит отметить, что если эта модель появится в продаже, то она станет первой среди всех выпущенных компанией Samsung, которая обладает таким объемом оперативной памяти. Ранее все флагманские устройства бренда не обладали ОЗУ с показателем более 6 гигабайт.

Известно, что для европейского рынка Samsung Galaxy Note 9 должен оснащаться 8-ядерным чипом Exynos 9810, а для американского – процессором Qualcomm Snapdragon 845. В паре с этими модулями такой объем ОЗУ добавит еще больше производительности всей системе.

Эксперты предполагают, что в пару к 8 Гб ОЗУ производитель добавит 512 гигабайт постоянной памяти. Еще Galaxy Note 9 приписывают 6,3-дюймовый экран Infinity Display 2.0 и аккумулятор на 3850 мАч.

Официальная презентация новинки должна пройти 9 августа в Нью-Йорке.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:30
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