Samsung Galaxy Note 9 прошел тесты в Geekbench

Стоит отметить, что если эта модель появится в продаже, то она станет первой среди всех выпущенных компанией Samsung, которая обладает таким объемом оперативной памяти. Ранее все флагманские устройства бренда не обладали ОЗУ с показателем более 6 гигабайт.Известно, что для европейского рынка Samsung Galaxy Note 9 должен оснащаться 8-ядерным чипом Exynos 9810, а для американского – процессором Qualcomm Snapdragon 845. В паре с этими модулями такой объем ОЗУ добавит еще больше производительности всей системе.Эксперты предполагают, что в пару к 8 Гб ОЗУ производитель добавит 512 гигабайт постоянной памяти. Еще Galaxy Note 9 приписывают 6,3-дюймовый экран Infinity Display 2.0 и аккумулятор на 3850 мАч.Официальная презентация новинки должна пройти 9 августа в Нью-Йорке.