Павел Грудинин разводится с супругой из-за любовницы

Грудинин из-за любовницы разводится с супругой Ириной. Чтобы был хоть какой-то шанс на восстановление отношений, жена политика попросила в судебном порядке предоставить ей срок на примирение. Уже 16 июля будет рассматриваться заявление о разводе, поданное самим Грудининым. Ирина тяжело переживает решение супруга, которому она подарила двоих сыновей. Есть информация, что последние шесть лет Павел проживает не с женой, а с некой тридцатидвухлетней Ксеней Кутюхиной. Девушка за этот срок родила ему двоих детей. Политик длительное время пытался скрывать отношения с Ксенией, однако представители СМИ всё же узнали, что эти годы он содержал ещё одну семью.Стоит отметить, что на прошлых президентских выборах РФ Павел Грудинин собрал лишь более 11 процентов голосов избирателей.