Павел Грудинин разводится с супругой из-за любовницы
В бракоразводном процессе есть некоторые сложности, так как в браке с женой экс-кандидат в президенты России провёл 30 лет.
Грудинин из-за любовницы разводится с супругой Ириной. Чтобы был хоть какой-то шанс на восстановление отношений, жена политика попросила в судебном порядке предоставить ей срок на примирение. Уже 16 июля будет рассматриваться заявление о разводе, поданное самим Грудининым. Ирина тяжело переживает решение супруга, которому она подарила двоих сыновей. Есть информация, что последние шесть лет Павел проживает не с женой, а с некой тридцатидвухлетней Ксеней Кутюхиной. Девушка за этот срок родила ему двоих детей. Политик длительное время пытался скрывать отношения с Ксенией, однако представители СМИ всё же узнали, что эти годы он содержал ещё одну семью.
Стоит отметить, что на прошлых президентских выборах РФ Павел Грудинин собрал лишь более 11 процентов голосов избирателей.