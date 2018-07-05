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Павел Грудинин разводится с супругой из-за любовницы

В бракоразводном процессе есть некоторые сложности, так как в браке с женой экс-кандидат в президенты России провёл 30 лет.

Павел Грудинин разводится с супругой из-за любовницы


Грудинин из-за любовницы разводится с супругой Ириной. Чтобы был хоть какой-то шанс на восстановление отношений, жена политика попросила в судебном порядке предоставить ей срок на примирение. Уже 16 июля будет рассматриваться заявление о разводе, поданное самим Грудининым. Ирина тяжело переживает решение супруга, которому она подарила двоих сыновей. Есть информация, что последние шесть лет Павел проживает не с женой, а с некой тридцатидвухлетней Ксеней Кутюхиной. Девушка за этот срок родила ему двоих детей. Политик длительное время пытался скрывать отношения с Ксенией, однако представители СМИ всё же узнали, что эти годы он содержал ещё одну семью.

Павел Грудинин разводится с супругой из-за любовницы


Стоит отметить, что на прошлых президентских выборах РФ Павел Грудинин собрал лишь более 11 процентов голосов избирателей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:51
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