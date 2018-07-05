Mahindra вывела на тесты перелицованную версию SsangYong Tivoli

Новое авто обозначили пока как Mahindra S201. Новая версия получит две вариации исполнения, а именно стандартную и укороченную. Длина самой маленькой версии кроссовера будет достигать едва четырёх метров. Дело в том, что на такого рода кроссоверы на территории Индии действуют специальные налоговые льготы. Новый кроссовер оснащается также пересмотренной радиаторной решеткой, доработанной подвеской, новым салоном. Mahindra S201 имеет турбированный 1,2-литровый мотор на 140 л.с. Также предусматривается 1,5-литровый дизель на 115 л.с. Двигатели работают вместе с переднеприводным механизмом.Новая Mahindra S201 на рынок должна выйти осенью текущего года. Новинка будет соперничать с версией Suzuki Vitara Brezza, которая в Индии расценивается в 728 тыс рупий. Стоимость авто держится пока в секрете. Новая версия Mahindra S201 будет собираться в рамках индийского завода с использованием оригинальных комплектующих SsangYong.