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Mahindra вывела на тесты перелицованную версию SsangYong Tivoli

Индийский автопроизводитель Mahindra планирует на авторынок вывести новую доступную свою версию кроссовера на архитектуре SsangYong Rexton. В Сети недавно появились шпионские снимки новинки.

Mahindra вывела на тесты перелицованную версию SsangYong Tivoli


Новое авто обозначили пока как Mahindra S201. Новая версия получит две вариации исполнения, а именно стандартную и укороченную. Длина самой маленькой версии кроссовера будет достигать едва четырёх метров. Дело в том, что на такого рода кроссоверы на территории Индии действуют специальные налоговые льготы. Новый кроссовер оснащается также пересмотренной радиаторной решеткой, доработанной подвеской, новым салоном. Mahindra S201 имеет турбированный 1,2-литровый мотор на 140 л.с. Также предусматривается 1,5-литровый дизель на 115 л.с. Двигатели работают вместе с переднеприводным механизмом.

Новая Mahindra S201 на рынок должна выйти осенью текущего года. Новинка будет соперничать с версией Suzuki Vitara Brezza, которая в Индии расценивается в 728 тыс рупий. Стоимость авто держится пока в секрете. Новая версия Mahindra S201 будет собираться в рамках индийского завода с использованием оригинальных комплектующих SsangYong.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 22:15
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