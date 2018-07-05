Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева принялась открыто рекламировать наркотические вещества

«Я очень жду того момента, когда в нашей стране легализуют марихуану. Чтобы наконец-то значительно сократить преступность, а так же случаи криминала совершенного на почве алкоголя..Так же марихуана полезна раково больным людям. Она снижает боли и мучения. У людей появляется аппетит и сон. Почему нельзя облегчать жизнь людей, облегчать болезнь?» - написала Алена Водонаева в личном микроблоге.

«..Миллионы! Миллиарды денег в казну!» - заявляет Водонаева в конце своего поста.

Ни для кого не является секретом, что зачастую участники прославленной телестройки, несмотря на свой уход за Периметр, остаются узнаваемыми и довольно известными личностями. Алена Водонаева не является исключением.Ежедневно красавица радует своих поклонников огромнейшим количество свежих фотографий, под некоторыми из которых Алена оставляет весьма неожиданные посты.Несколько часов назад Водонаева опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, под которым принялась открыто рекламировать продукцию, содержащую запрещенные на территории Российской Федерации наркотические вещества.Своими действиями и словами экс-звезда телепроекта толкнула многих пользователей Сети задуматься над тем, что в последнее время поведение Алены становится довольно неадекватным.Также бывшая звезда «Дома-2» заявляет, что уверена в том, что если правительство России поменяет свое мнение по поводу легализации марихуаны, то государственная казна вырастит в несколько раз.