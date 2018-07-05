Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева принялась открыто рекламировать наркотические вещества
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева шокировала многочисленных поклонников своим новым постом.
Ни для кого не является секретом, что зачастую участники прославленной телестройки, несмотря на свой уход за Периметр, остаются узнаваемыми и довольно известными личностями. Алена Водонаева не является исключением.
Ежедневно красавица радует своих поклонников огромнейшим количество свежих фотографий, под некоторыми из которых Алена оставляет весьма неожиданные посты.
Несколько часов назад Водонаева опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, под которым принялась открыто рекламировать продукцию, содержащую запрещенные на территории Российской Федерации наркотические вещества.
Своими действиями и словами экс-звезда телепроекта толкнула многих пользователей Сети задуматься над тем, что в последнее время поведение Алены становится довольно неадекватным.
«Я очень жду того момента, когда в нашей стране легализуют марихуану. Чтобы наконец-то значительно сократить преступность, а так же случаи криминала совершенного на почве алкоголя..Так же марихуана полезна раково больным людям. Она снижает боли и мучения. У людей появляется аппетит и сон. Почему нельзя облегчать жизнь людей, облегчать болезнь?» - написала Алена Водонаева в личном микроблоге.
Также бывшая звезда «Дома-2» заявляет, что уверена в том, что если правительство России поменяет свое мнение по поводу легализации марихуаны, то государственная казна вырастит в несколько раз.
«..Миллионы! Миллиарды денег в казну!» - заявляет Водонаева в конце своего поста.