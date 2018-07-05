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Бритни Спирс вернула себе моложавый вид

Американская поп-принцесса Бритни Спирс продолжает радовать своих поклонников безупречным внешним видом. Не так давно певица разместила в Сети снимок, на котором видно, что звезда вернула себе моложавый вид путем упорных тренировок.

Бритни Спирс вернула себе моложавый вид


На фотоснимке, который недавно появился в Instagram-аккаунте, певица демонстрирует свое подтянутое тело в джинсовых мини-шортах и коротком топе. Бритни и раньше делилась подобными снимками, однако на новом фото видно, что ее талия необычайно тонкая, а лицо как будто помолодело.

Поклонники поп-принцессы отметили, что выглядит она превосходно. И все же многие решили, что фотография сделана еще во времена пика популярности Спирс, а некоторые и вовсе заявили, что она использовала фильтры.

Бритни Спирс вернула себе моложавый вид


Чтобы там не говорили, а результат изменений во внешности Бритни Спирс на лицо. И можно с уверенностью заявить, что роман с 24-летним тренером Сэмом Асгари пошли ей на пользу. Влюбленные не только устраивают романтические вечера, но и вместе занимаются спортом.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:00
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