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ALMA запечатлела зарождающуюся планетную систему

Астрономы с помощью комплекса ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) получили изображения молодой звезды MWC 758, которая расположена в области созвездия Тельца, при этом расстояние до Солнца составляет 900 световых лет. Этот объект примечателен тем, что источником его энергии до сих пор является гравитационное сжатие, а не привычная термоядерная реакция с синтезом элементов.

ALMA запечатлела зарождающуюся планетную систему


На представленной фотографии видно MWC 758 и несколько протопланетных колец, которые имеют эллиптическую форму. Стоит отметить, что ранее ALMA не находила звезды с протопланетными дисками.

Астрономы внимательно изучают снимки и не исключают наличие протопланетных объектов в области пылевых дисков. Пока что им сложно сказать об этом точно. Тем не менее, благодаря тому, что при рождении такие объекты взаимодействуют с окружающим их веществом, поэтому все эти явления ученые могут оценить. Используя такие данные, астрономы способны даже узнать массу и параметры орбиты планет.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:45
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