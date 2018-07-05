ALMA запечатлела зарождающуюся планетную систему

На представленной фотографии видно MWC 758 и несколько протопланетных колец, которые имеют эллиптическую форму. Стоит отметить, что ранее ALMA не находила звезды с протопланетными дисками.Астрономы внимательно изучают снимки и не исключают наличие протопланетных объектов в области пылевых дисков. Пока что им сложно сказать об этом точно. Тем не менее, благодаря тому, что при рождении такие объекты взаимодействуют с окружающим их веществом, поэтому все эти явления ученые могут оценить. Используя такие данные, астрономы способны даже узнать массу и параметры орбиты планет.