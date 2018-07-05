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Александр Ревва со своими дочками восхитил поклонников снимком из Амстердама

Александр Ревва опубликовал фотографию с отдыха в Амстердаме, на которой он запечатлён со своими двумя дочерями. Резидент Comedy Club обратился к своим подписчикам с просьбой придумать к фотографии смешное название.

Александр Ревва со своими дочками восхитил поклонников снимком из Амстердама


Александр Ревва отдыхает в Амстердаме вместе со своими дочками. Комика запечатлели во время прогулки с детьми. На фотографии девочки стоят в одинаковых белых шляпах с надписями на полях. Сам Александр Ревва не смог придумать название этому снимку и решил привлечь к этому фанатов, пообещав самым креативным вознаграждение, в виде лайка.

Данная фотография привлекла внимание многих поклонников, которые начали придумывать всевозможные названия. Некоторые сравнили девочек с грибами, а кто-то просто восхищался Александром Реввой и его славными дочками.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 21:30
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