Александр Ревва со своими дочками восхитил поклонников снимком из Амстердама

Александр Ревва отдыхает в Амстердаме вместе со своими дочками. Комика запечатлели во время прогулки с детьми. На фотографии девочки стоят в одинаковых белых шляпах с надписями на полях. Сам Александр Ревва не смог придумать название этому снимку и решил привлечь к этому фанатов, пообещав самым креативным вознаграждение, в виде лайка.Данная фотография привлекла внимание многих поклонников, которые начали придумывать всевозможные названия. Некоторые сравнили девочек с грибами, а кто-то просто восхищался Александром Реввой и его славными дочками.