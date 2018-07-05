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Китай работает над созданием нового истребителя

По данным китайского издания South China Morning Post, инженеры из Китая разрабатывают истребитель нового поколения. Сообщается, что летательный аппарат станет заменой нынешнему J-15.

Китай работает над созданием нового истребителя


Генерал-лейтенант Чжан Хунхэ подтвердил информацию о том, что работы над палубным военным самолетом начались. Также представители Министерства обороны Китая утверждают, что замена старого J-15 необходима из-за нескольких аварий. Вследствие этих неприятных инцидентов несколько военных пилотов погибло и еще нескольких летчиков было ранено. Причиной этих событий стала неисправность в некоторых системах контроля самолета.

Таким образом, было принято решение создать новый истребитель, который окажется более надежным. Известно, что аппарат будет разработан на платформе FC-31. Это значит, что новинка станет более компактной и легкой.
 
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:15
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