Китай работает над созданием нового истребителя

Генерал-лейтенант Чжан Хунхэ подтвердил информацию о том, что работы над палубным военным самолетом начались. Также представители Министерства обороны Китая утверждают, что замена старого J-15 необходима из-за нескольких аварий. Вследствие этих неприятных инцидентов несколько военных пилотов погибло и еще нескольких летчиков было ранено. Причиной этих событий стала неисправность в некоторых системах контроля самолета.Таким образом, было принято решение создать новый истребитель, который окажется более надежным. Известно, что аппарат будет разработан на платформе FC-31. Это значит, что новинка станет более компактной и легкой.