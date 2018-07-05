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Июньские продажи KIA в РФ выросли на 18,5%

Южнокорейские авто улучшают свои показатели на отечественном авторынке. За июнь этого года реализации KIA в России увеличились на 18,5 процента по сравнению с результатом аналогичного месяца прошлого года.

Июньские продажи KIA в РФ выросли на 18,5%


В РФ июньские продажи KIA составили 19 861 авто. Это на 18,5 процента больше в сравнении с прошлогодними показателями. Этот результат позволил марке стать самым популярным зарубежным автобрендом на авторынке РФ с долей реализаций в 12,4%. Первое место в РФ заняла в данном случае модель KIA Rio (8 808 авто; плюс 9,7%). Второе место занял компакт-кросс версии KIA Sportage (2 956 авто; плюс 17,9%). В первой тройке также оказалась линейка cee'd. Российское население приобрело 1 895 авто этого семейства (плюс 17,9 процента).

Лучший показатель роста реализаций KIA в РФ по итогам июня наблюдался у следующих версий: Picanto (+69,9 процента), Sorento Prime (+66,6 процента), Soul (+63,1 процента). Авто за первое полугодие разошлись по России в количестве 111 213 авто (плюс 30,5%). При этом рыночная доля составляет 13%.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:00
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