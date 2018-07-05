Ким Кардашьян «взорвала» Сеть детскими снимками Кайли и Кендалл Дженнер

Ким Кардашьян в своем микроблоге Instagram поделилась с поклонниками архивной публикацией, на которой она изображена вместе со своими сестрами Кендалл и Кайли Дженнер. Три знаменитые девушки на фото десятилетней давности выглядят практически неузнаваемыми. Кардашьян поведала, что снимок был сделан четвертого июля 2008 года.Фанаты, увидев на публикации вместе с Ким двенадцатилетнюю Кендалл и десятилетнюю Кайли, заявили, что от увиденного просто в восторге. Светская львица рассказала, что за эти десять лет многое изменилось. К примеру, сама Ким стала мамой троих детей, при этом у её сестры, двадцатилетней Кайли, тоже появился собственный ребенок.