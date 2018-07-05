Беременная Лера Кудрявцева жалуется на сильные головные боли

Леру Кудрявцеву настолько измучили головные боли, что она готова прибегнуть к нетрадиционной медицине. Она отмечает, что перепробовала много различных методов и даже обращалась к неврологам в Германии, но головная боль её не отставляет.Екатерина Одинцова – бывшая возлюбленная политика Бориса Немцова посоветовала телеведущей прикладывать к голове свежий лопух, именно это растение ей помогло в своё время. Спустя какое-то время, Лера Кудрявцева в Facebook опубликовала фотографию лопуха, судя по всему, она заинтересовалась этим методом.Также на помощь телеведущей откликнулись поэтесса Любовь Воропаева и Юрий Лоза.