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Беременная Лера Кудрявцева жалуется на сильные головные боли

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Facebook пожаловалась на сильные головные боли. Она обратилась к своим подписчикам с просьбой, чтобы они подсказали средство от мигрени.

Беременная Лера Кудрявцева жалуется на сильные головные боли


Леру Кудрявцеву настолько измучили головные боли, что она готова прибегнуть к нетрадиционной медицине. Она отмечает, что перепробовала много различных методов и даже обращалась к неврологам в Германии, но головная боль её не отставляет.

Екатерина Одинцова – бывшая возлюбленная политика Бориса Немцова посоветовала телеведущей прикладывать к голове свежий лопух, именно это растение ей помогло в своё время. Спустя какое-то время, Лера Кудрявцева в Facebook опубликовала фотографию лопуха, судя по всему, она заинтересовалась этим методом.

Также на помощь телеведущей откликнулись поэтесса Любовь Воропаева и Юрий Лоза.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:15
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