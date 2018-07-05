Валерия Фрост раскритиковала экс-участников «Дома-2», которые пиарятся на смерти 20-летней Полины Лобановой

Несколько часов назад эпатажная брюнетка опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм сториз, в которой раскритиковала бывших домовцев из-за того, что они продолжают активно пиариться на смерти 20-летней Полины Лобановой.Стоит напомнить, что считанные часы назад Интернет облетела новость о том, что ушла из жизни очередная участница «Дома-2». В этот раз усопшей оказалась Полина Лобанова, которой три дня назад исполнилось 20 лет. Есть информация, что девушку обнаружили в чужой квартире, лежащей в ванной.В Интернете ходят слухи, что в ночном клубе Полине стало плохо, поэтому девушка уехала домой к незнакомому молодому человеку. А уже утром парень обнаружил Лобанову мертвой.Старшая сестра скончавшейся экс-звезды «Дома-2» рассказала, что сегодня будет проведено вскрытие, после которого и станет известна причина смерти Полины.Бывшие участники реалити также подтвердили смерть Лобановой. В их число вошли: Сергей Захарьяш, Дмитрий Талыбов, Елизавета Триандафилиди и многие другие экс-жители Периметра. Только вот, по мнению Валерии Фрост, все они на самом деле не сочувствуют семье Полины, а попросту пиарятся на их жутчайшей трагедии.Лера даже дала совет таким экс-домовцам. Фрост посоветовала своим бывшим коллегам позвонить сестре Полины Лобановой и у нее узнать, что нужно и чем можно помочь, а не продолжать делать пиар на смерти 20-летней красавицы.Стоит подчеркнуть, что многие пользователи социальной сети Инстаграм приписали и Валерию к той категории людей, которые пиарятся за счет кончины Полины.