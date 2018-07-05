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Бруклин Бекхэм обнародовал интимное фото

Звездный наследник Бруклин Бекхэм унаследовал от матери внешность, а от отца страсть к татуировкам. Тело 19-летнего сына Дэвида Бекхэма покрыто уже десятью татуировками. Так на днях парень решил продемонстрировать поклонницам, а заодно и подразнить их, часть из них. В Instagram-аккаунте Бруклина появилось интимное фото, на котором он позирует лишь в полотенце на бедрах.

Бруклин Бекхэм обнародовал интимное фото


Наследник звездной четы Бекхэмов Бруклин продемонстрировал фанатам, что находится в отличной спортивной форме. На обнародованном фотоснимке он запечатлен с голым торсом, который украшен многочисленными татуировками, и лишь его бедра прикрыты полотенцем.

После того, как Бруклин расстался с Хлоей Морец, юного красавчика зачастую замечают в компании с многочисленными моделями. Не так давно появились слухи о том, что одной из девушек удалось завоевать сердце Бекхэма. Однако, по словам инсайдеров, 19-летний сердцеед больше времени проводит с 28-летней певицей Лекси Пантеррой. Что касается самого Бруклина, данные слухи он пока что не прокомментировал.

Бруклин Бекхэм обнародовал интимное фото


Стоит напомнить, что в апреле текущего года стало известно о расставании 21-летней Хлои Морец и 19-летнего Бруклина Бекхэма после четырехлетнего романа. Звездный наследник изменил актрисе с моделью Playboy Лекси Вуд.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:00
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