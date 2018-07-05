Бруклин Бекхэм обнародовал интимное фото

Наследник звездной четы Бекхэмов Бруклин продемонстрировал фанатам, что находится в отличной спортивной форме. На обнародованном фотоснимке он запечатлен с голым торсом, который украшен многочисленными татуировками, и лишь его бедра прикрыты полотенцем.После того, как Бруклин расстался с Хлоей Морец, юного красавчика зачастую замечают в компании с многочисленными моделями. Не так давно появились слухи о том, что одной из девушек удалось завоевать сердце Бекхэма. Однако, по словам инсайдеров, 19-летний сердцеед больше времени проводит с 28-летней певицей Лекси Пантеррой. Что касается самого Бруклина, данные слухи он пока что не прокомментировал.Стоит напомнить, что в апреле текущего года стало известно о расставании 21-летней Хлои Морец и 19-летнего Бруклина Бекхэма после четырехлетнего романа. Звездный наследник изменил актрисе с моделью Playboy Лекси Вуд.