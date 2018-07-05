Следы велоцирапторов указали на их социальность и передвижение группами

На это указывают и проведенные современные анализы окаменевших следов, результаты исследования которых подробно описаны Лидой Синь (Lida Xing) и ее коллегами в статье, планирующейся к публикации в журнале Cretaceous Research. Время обнаружения и подробного описания их произошло еще в 2008 году. Следы были оставлены парой динозавров, которые двигались рядом друг с другом. Относительно конкретной видовой принадлежности этих ящеров нет точных определений, хотя по их составу и положению пальцев можно определить, что это представители либо велоцирапторов, либо дейнонихов, или схожего родственно близкого вида. Кроме того, есть указания и на то, что следы оставленные динозаврами взаимодействовали друг с другом.Местонахождение, расположенное востоке Китая, территория провинции Шаньдун, содержит, в общем, примерно 300 следов, представителей семи разных видов динозавров, относящихся к раннему меловому периоду. Для двух из них определена принадлежность к дейнонихами или близким им некрупным ящерам, шедшим рядом друг с другом. Следуя оставленной цепочке, представленной четырьмя линиями следов, насчитывается от 15 до 18 отпечатков, направленных в одну сторону. Определить точно не удалось, была это охота или простое передвижение с определенной целью, только ясно одно, что делалось это группой.