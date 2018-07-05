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Следы велоцирапторов указали на их социальность и передвижение группами

Известные по серии из «Парка юрского периода» велоцирапторы, были скопированы с совершенно других двуногих динозавров. Это представители их близкими родственников, известных науке, как дейнонихи. Останки этих древних хищников не однократно обнаружены учеными, одновременно с костями более крупных травоядных ящеров, на основании чего есть предположения палеонтологов, что дейнонихи являлись социальными и охотились стаями. Только надежных подтверждений для этих выводов нет, а останки мигли оказаться в подобном положении и по другим причинам.

На это указывают и проведенные современные анализы окаменевших следов, результаты исследования которых подробно описаны Лидой Синь (Lida Xing) и ее коллегами в статье, планирующейся к публикации в журнале Cretaceous Research. Время обнаружения и подробного описания их произошло еще в 2008 году. Следы были оставлены парой динозавров, которые двигались рядом друг с другом. Относительно конкретной видовой принадлежности этих ящеров нет точных определений, хотя по их составу и положению пальцев можно определить, что это представители либо велоцирапторов, либо дейнонихов, или схожего родственно близкого вида. Кроме того, есть указания и на то, что следы оставленные динозаврами взаимодействовали друг с другом.
Следы велоцирапторов указали на их социальность и передвижение группами


Местонахождение, расположенное востоке Китая, территория провинции Шаньдун, содержит, в общем, примерно 300 следов, представителей семи разных видов динозавров, относящихся к раннему меловому периоду. Для двух из них определена принадлежность к дейнонихами или близким им некрупным ящерам, шедшим рядом друг с другом. Следуя оставленной цепочке, представленной четырьмя линиями следов, насчитывается от 15 до 18 отпечатков, направленных в одну сторону. Определить точно не удалось, была это охота или простое передвижение с определенной целью, только ясно одно, что делалось это группой.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:45
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