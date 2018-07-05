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Маргариту Овсянникову раскритиковали за откровенный снимок

Звезда телестройки Марго Овсянникова разделила армию своих подписчиков на два лагеря: одним понравилось ее фото на фоне бассейна, другие же яростно начали его ругать.

В Instagram Маргариты Овсянниковой появилось фото, в комментарии к которому она рассказывает подписчикам, как ей хочется тепла, а также найти мужчину для совместной поездки на Сейшелы.

Маргариту Овсянникову раскритиковали за откровенный снимок

Ничего «криминального» в таком заявлении молодой девушки нет, но подписчиков поразило само фото Марго: Овсянникова лежит на краю бассейна в откровенно неприличной форме, задом кверху.

Маргариту Овсянникову раскритиковали за откровенный снимок

Хейтеры тут же едко отметили, что подобные фото выставляют барышни, оказывающие эскорт-услуги, но никак не девушки мечтающие о любви «того самого» на райских островах Сейшел.

«С такими фотками, ещё долго не встретишь, того самого, долгожданного!!!! Будут лишь только на раз и всё!!! Чуточку скромнее будь - Маргоша!», - комментируют снимок пользователи.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:55
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