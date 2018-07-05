Маргариту Овсянникову раскритиковали за откровенный снимок

В Instagram Маргариты Овсянниковой появилось фото, в комментарии к которому она рассказывает подписчикам, как ей хочется тепла, а также найти мужчину для совместной поездки на Сейшелы.Ничего «криминального» в таком заявлении молодой девушки нет, но подписчиков поразило само фото Марго: Овсянникова лежит на краю бассейна в откровенно неприличной форме, задом кверху.Хейтеры тут же едко отметили, что подобные фото выставляют барышни, оказывающие эскорт-услуги, но никак не девушки мечтающие о любви «того самого» на райских островах Сейшел., - комментируют снимок пользователи.