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Названы регионы России, в которых больше всего покупают кроссоверы

Эксперты в рамках очередного исследования разработали рейтинг российских регионов, обладающих самой большой долей реализаций внедорожников, а также кроссоверов.

Названы регионы России, в которых больше всего покупают кроссоверы


В свою очередь анализ авторынка показал, что на транспортные средства сегмента SUV приходится 43 процента от общего количества продаж автомобилей. За пять месяцев этого года дилеры смогли продать 278 тысяч таких транспортных средств. Между тем самую высокую долю продаж внедорожников, а также кроссоверов зафиксировали на территории Сахалинской области (примерно 76,1 процента). На втором месте оказалась Якутия (75,3 процента). Тройку ТОП закрывает Приморский край (74 процента). Также в рейтинг вошёл Хабаровский край (71,9 процента), Амурская область (68,4 процента).

Аналитики в РФ всего насчитали 41 регион, где доля продаж внедорожников, а также кроссоверов выше общероссийского уровня. Здесь нужно выделить Москву (50,1 процента), а также Санкт-Петербург (48,8 процента). Перечень регионов с самой низкой долей SUV включает Чечню (14,1 процента), Дагестан (13,1 процента).
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30
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