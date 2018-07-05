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В Нидерландах неизвестные похитили из музея смертельный яд кураре

Сотрудники нидерландского музея сообщили о краже ампулы с сильнодействующим ядом кураре. Инцидент с похищением опасного вещества из музея Бургаве произошел в городе Лейден. Сотрудники полиции в данное время направили все свои силы на поиски смертельного яда и других похищенных музейных экспонатов.

В Нидерландах неизвестные похитили из музея смертельный яд кураре


Ампулу с ядом хранили в коробочке размером с небольшой кубик рафинированного сахара, которую сотрудники музея держали в специальном сейфе. Пока неизвестна личность похитителя, но учитывая, что он знал о наличии яда в сейфе, возможно, он является бывшим или ныне действующим работником музея.

Кураре — знаменитый южноамериканский яд, который можно получить из нескольких растений, произрастающих преимущественно в Латинской Америке. Наибольшей популярностью кураре пользуется у южноамериканских аборигенов. Они смазывают этим ядом наконечники стрел.

Когда яд попадает в кровь, практически мгновенно наступает паралич мышц, вызывающий остановку дыхания. Если потерпевшему не оказать вовремя помощь, то обычно наступает быстрая смерть.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Tatiana Сегодня, 19:15
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