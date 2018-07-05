Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец похвасталась оголенным снимком с отдыха в Сочи

Несмотря на то, что брюнетка довольно давно покинула прославленную телестройку, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные зрители «Дома-2».Каждый день Виктория радует своих поклонников новой порцией свежих фотографий, видеозаписей и сториз, некоторые из которых буквально взрывают социальные сети. Последний снимок не стал исключением. Преданные фанаты Романец высоко оценили обнаженное фото своей любимицы.Ни для кого не является секретом, что Виктория очень любит путешествовать в компании своего любимого супруга Антона Гусева. С начала текущего года парочка уже успела побывать в нескольких странах.На сегодняшний день звездное семейство решило не покидать пределы Российской Федерации, поэтому отправились отдыхать в Сочи. Уже сейчас Виктория и Антон вовсю делятся с пользователями социальной сети Инстаграм свежими и невероятно яркими фотографиями.Несколько часов назад Романец опубликовала в личном микроблоге снимок, на котором она запечатлена сидящей на балконе гостиницы, где они с мужем остановились. На маленьком столице возле Виктории стоит чашка кофе, а сама брюнетка замотана в теплое белое одеяло, которое, невооруженным взглядом видно, окутывает оголенное тело экс-звезды «Дома-2».Подобный снимок бывшей участницы реалити не остался незамеченным пользователями Сети. Один за другим они принялись просто-таки забрасывать Викторию приятными комментариями, а некоторые даже поинтересовались, почему семейство выбрало отдых в Сочи, а не за рубежом.