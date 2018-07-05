АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.71 USD 63.23
Курс валют на 05.07.2018

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец похвасталась оголенным снимком с отдыха в Сочи

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец прихвастнула перед многочисленными подписчиками оголенным снимком с отдыха в Сочи.

Несмотря на то, что брюнетка довольно давно покинула прославленную телестройку, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные зрители «Дома-2».

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец похвасталась оголенным снимком с отдыха в Сочи


Каждый день Виктория радует своих поклонников новой порцией свежих фотографий, видеозаписей и сториз, некоторые из которых буквально взрывают социальные сети. Последний снимок не стал исключением. Преданные фанаты Романец высоко оценили обнаженное фото своей любимицы.

Ни для кого не является секретом, что Виктория очень любит путешествовать в компании своего любимого супруга Антона Гусева. С начала текущего года парочка уже успела побывать в нескольких странах.

На сегодняшний день звездное семейство решило не покидать пределы Российской Федерации, поэтому отправились отдыхать в Сочи. Уже сейчас Виктория и Антон вовсю делятся с пользователями социальной сети Инстаграм свежими и невероятно яркими фотографиями.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец похвасталась оголенным снимком с отдыха в Сочи

Несколько часов назад Романец опубликовала в личном микроблоге снимок, на котором она запечатлена сидящей на балконе гостиницы, где они с мужем остановились. На маленьком столице возле Виктории стоит чашка кофе, а сама брюнетка замотана в теплое белое одеяло, которое, невооруженным взглядом видно, окутывает оголенное тело экс-звезды «Дома-2».

Подобный снимок бывшей участницы реалити не остался незамеченным пользователями Сети. Один за другим они принялись просто-таки забрасывать Викторию приятными комментариями, а некоторые даже поинтересовались, почему семейство выбрало отдых в Сочи, а не за рубежом.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:16
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец
Шепелев ужаснулся образу жизни погибшего депутата
Самым полезным продуктом для гипертоников
Екатерина Вилкова продемонстрировала голое тело
Анджелина Джоли хочет вернуть Брэда Питта
Уфологи полагают, что в океан упал осколок
Главный тренер ФК «Локомотив» рассказал о
Ольга Бузова продемонстрировала свой
Ирина Шейк показала откровенное фото на столе
Илья Яббаров и Алена Савкина расстались
Сверхгигант Млечного Пути Эта Киля оказался
Радимов оценил шансы сборной России по футболу в
По словам Ирины Пинчук, сердце Романа Гриценко
Роман Капаклы заявил, что сделает из 18-летнего
Экс-бойфренд погибшей участницы «Дом-2» не может
Инженеры MIT создали модель дешевых ножных
Ученые: Самые хитрые охотники - удавы
Во время полной анестезии человек частично
Ученые нашли спопоб «воскрешения» вымершего вида
Филипп Киркоров заступился за Аллу Пугачеву в
Астрономы определили похожие свойства для пушинки
Фотографии превращаются в наброски с помощью
Никита Турчин предсказал Александру Гобозову
Супруга умершего Олега Яковлева требует признать
Пользователи заподозрили Ольгу Рапунцель во
Канчельскис о вылете Месси и Роналду с ЧМ-2018:
Фигуру Ольги Бузовой сравнили с
Зрители «Дома-2» уверены, что руководство проекта
Экс-участница «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Ольгу Бузову раскритиковали за фото в «детском
Просмотреть все новости