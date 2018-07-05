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Самым полезным продуктом для гипертоников остаётся кефир

Ученые из Обернского университета в США совместно с бразильскими исследователями Университета Вила Велья после ряда исследований убедительно доказали, что самым полезным продуктом для гипертоников остаётся кефир.

Самым полезным продуктом для гипертоников остаётся кефир


Результаты исследований американских и бразильских учёных показали, что регулярное употребление кефира способствует нормализации выработки специфического фермента головного мозга, который необходим для стабильного функционирования нервной системы. Этот кефирный фермент способствует более слаженной работе пищеварительной и нервной системы.

Подопытными в данном исследовании были крысы с явными признаками гипертонии. В рационе одной группы животных регулярно был кефир, другая группа его не получала. По окончании опыта у крыс получавших кефир улучшилась барьерная функция кишечника и снизилось артериальное давление.

Самым полезным продуктом для гипертоников остаётся кефир


По мнению медиков и диетологов для людей с пищеварением без патологий возможно сочетание кефира с любыми продуктами - фруктами и овощами. Для людей со слабым пищеварением лучше употреблять кефир как отдельный продукт, поскольку в нём вполне достаточно питательных веществ.
 
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Общество / Наука
Добавил: Инна Сегодня, 15:13
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