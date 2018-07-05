Самым полезным продуктом для гипертоников остаётся кефир

Результаты исследований американских и бразильских учёных показали, что регулярное употребление кефира способствует нормализации выработки специфического фермента головного мозга, который необходим для стабильного функционирования нервной системы. Этот кефирный фермент способствует более слаженной работе пищеварительной и нервной системы.Подопытными в данном исследовании были крысы с явными признаками гипертонии. В рационе одной группы животных регулярно был кефир, другая группа его не получала. По окончании опыта у крыс получавших кефир улучшилась барьерная функция кишечника и снизилось артериальное давление.По мнению медиков и диетологов для людей с пищеварением без патологий возможно сочетание кефира с любыми продуктами - фруктами и овощами. Для людей со слабым пищеварением лучше употреблять кефир как отдельный продукт, поскольку в нём вполне достаточно питательных веществ.