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Обновленный кроссовер версии Fiat 500X полностью рассекречен до премьеры

В Сети появились фото обновленного кроссовера версии Fiat 500X 2019, не одетой в камуфляж.

Обновленный кроссовер версии Fiat 500X полностью рассекречен до премьеры


Обновленную версию Fiat 500X в Европе предложат в вариациях Cross и Urban. Для версии Cross предусматривается защитная накладка на автомобильном бампере. На фото видно, что рестайлинговый паркетник наделили передней пересмотренной частью кузова, другой решеткой радиатора, и измененными бамперами и новыми противотуманными огнями. При этом интерьер авто не получил изменений, но папарацци запечатлели предсерийную вариацию кроссовера. Вследствие этого могут случиться еще преобразования в салоне авто. Согласно ожиданиям, силовая линейка версии Fiat 500X 2019 останется без изменений. Она будет представлена бензиновыми агрегатами 1.6 E-Torq (110 лошадок), 1.4 Turbo MultiAir II (140 лошадок), дизельными моторами 1.3 MultiJet (95 лошадок), 1.6 MultiJet (120 лошадок), 2.0 MultiJet II (140 лошадок). Эти двигатели сочетаются с МКПП, а также РКПП. При этом полный привод предусмотрен непосредственно для версии Cross.

Про цену обновленного Fiat 500X информация отсутствует. Актуальная версия авто реализуется от 19 000 евро. Европейцы за прошлый год приобрели 90 049 единиц модели.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:00
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