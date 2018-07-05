Новая версия Skoda Octavia 2020 может получить классические фары

Авто Skoda Octavia 2020 разработают на базе MQB, созданием которой сегодня занимаются инженеры Volkswagen. В свою очередь внедрение данного шасси обеспечит снижение массы авто. Не исключается, что новая версия получит классические автомобильные фары, которые в свою очередь будут плотно примыкать к надёжной хромированной радиаторной решетке и тянуться к центральной передней части авто. В новой Skoda Octavia установят дизельный или бензиновый мотор на 200 л.с. Новинку выпустят также в «заряженной» вариации Skoda Octavia RS, которая предусматривает наличие мотора на 250 л.с.Шпионы на дорожных тестах недавно заметили новый Skoda Octavia. При этом дизайнеры профильных изданий в Сети обнародовали свою визуализацию нового авто, которое должно, по всей видимости, получить внешность отличную от прототипа.