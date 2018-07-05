Новая версия Skoda Octavia 2020 может получить классические фары
На страницах специализированных автомобильных порталов обнародовали информацию, что премьеру новой чешской версии Skoda Octavia назначили на 2020 год. Новинку могут наделить традиционными фарами, которые не будут разделяться на две части.
Авто Skoda Octavia 2020 разработают на базе MQB, созданием которой сегодня занимаются инженеры Volkswagen. В свою очередь внедрение данного шасси обеспечит снижение массы авто. Не исключается, что новая версия получит классические автомобильные фары, которые в свою очередь будут плотно примыкать к надёжной хромированной радиаторной решетке и тянуться к центральной передней части авто. В новой Skoda Octavia установят дизельный или бензиновый мотор на 200 л.с. Новинку выпустят также в «заряженной» вариации Skoda Octavia RS, которая предусматривает наличие мотора на 250 л.с.
Шпионы на дорожных тестах недавно заметили новый Skoda Octavia. При этом дизайнеры профильных изданий в Сети обнародовали свою визуализацию нового авто, которое должно, по всей видимости, получить внешность отличную от прототипа.