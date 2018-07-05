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Канадец, защищая своих детей, погиб в схватке с белым медведем

Впервые за восемнадцать лет в Канаде произошло смертельное нападение белого медведя на человека. Для отца, пытавшегося защитить своих детей, столкновение с огромным хищником закончилось летальным исходом.

Инцидент с атакой белого медведя произошел на западном побережье Гудзонова залива, этот район прилегает к канадской территории Нунавут. В этом месте канадец Аарон Гиббонс собирался отдохнуть со своими детьми.

Канадец, защищая своих детей, погиб в схватке с белым медведем


По словам родственника Аарона, когда отец с детьми прибыл на остров, практически сразу же они столкнулись с медведем. Мужчина был вооружен, он знал, что здесь водятся полярные хищники, однако ружьем Аарон воспользоваться не успел.

Изначально медведь собирался напасть на детей, но их отец успел встать между ними и принять удар на себя. Пока происходила неравная схватка, дети успели добежать до лодки и вызвать помощь. Однако прибывшие спасатели не успели помочь мужчине, Аарон погиб, а белого медведя застрелили.

Последний раз нападение белого медведя, закончившееся смертью человека, в Канаде произошло в 2000 году.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:30
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