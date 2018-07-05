Канадец, защищая своих детей, погиб в схватке с белым медведем

Инцидент с атакой белого медведя произошел на западном побережье Гудзонова залива, этот район прилегает к канадской территории Нунавут. В этом месте канадец Аарон Гиббонс собирался отдохнуть со своими детьми.По словам родственника Аарона, когда отец с детьми прибыл на остров, практически сразу же они столкнулись с медведем. Мужчина был вооружен, он знал, что здесь водятся полярные хищники, однако ружьем Аарон воспользоваться не успел.Изначально медведь собирался напасть на детей, но их отец успел встать между ними и принять удар на себя. Пока происходила неравная схватка, дети успели добежать до лодки и вызвать помощь. Однако прибывшие спасатели не успели помочь мужчине, Аарон погиб, а белого медведя застрелили.Последний раз нападение белого медведя, закончившееся смертью человека, в Канаде произошло в 2000 году.