АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.71 USD 63.23
Курс валют на 05.07.2018

В детсад без очереди: В Москве смогли решить главную социальную проблему

Власти столицы РФ смогли преодолеть ключевую социальную проблему. В детских садах Москвы теперь не наблюдается традиционная нехватка мест.

В детсад без очереди: В Москве смогли решить главную социальную проблему


В рамках сайта «ПолитЭксперт» было передано, что в детсадах смогли избавиться от дефицита мест даже несмотря на наблюдаемый сейчас «бум» рождаемости. Проблему дефицита мест в московских детских садах признали одной из самых приоритетных в период 2011 года. По решению проблемы в рамках проекта власти провели комплекс действенных мер. Было в частности построено три сотни дошкольных новых учреждений. Марат Хуснуллин, являющийся заместителем городского головы столицы, отмечает, что новые детсады понадобились российской столице вследствие расширения города, а также из-за настоящего «бума» рождаемости. По мнению Марата Хуснуллина это конечно же радует.

Строительство детских садов возможным стало благодаря помощи инвесторов. Главным образом это компании, занимающиеся строительными проектами в Москве. Хуснуллин отметил, что сотрудничество с инвесторами обеспечило сохранность бюджетных средств, перенаправление их для решения прочих актуальных для Москвы проблем. Из перечня смогли исключить проблему детских садов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева принялась
Хейтеры отыскали настоящую мать ребенка Ольги
Александра Гозиас продолжает зарабатывать
Дмитрий Тарасов лишился многомиллионного гонорара
Канадец, защищая своих детей, погиб в схватке с
Вместо завтрака в постель Ксения Бородина
В детсад без очереди: В Москве смогли решить
В США на День независимости сняли на видео целый
Анна Седокова ужаснула своим внешним видом
Нейросеть составляет смешные названия для товаров
Анастасию Волочкову раскритиковали за мечту быть
Робот самостоятельно учится ходить после
Карина Мишулина перед зданием суда устроила
Уфологи в прямом эфире NASA зафиксировали четыре
Ученые определили у мужчины большую склонность к
Пышнотелая модель plus-size Эшли Грэм показала
Валерия Фрост раскритиковала экс-участников
Маргариту Овсянникову раскритиковали за
Названы способы повышения мощности любого авто
Юлия Началова поведала о причинах запущенной
Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец
Шепелев ужаснулся образу жизни погибшего депутата
Самым полезным продуктом для гипертоников
Екатерина Вилкова продемонстрировала голое тело
Анджелина Джоли хочет вернуть Брэда Питта
Уфологи полагают, что в океан упал осколок
Главный тренер ФК «Локомотив» рассказал о
Ольга Бузова продемонстрировала свой
Ирина Шейк показала откровенное фото на столе
Илья Яббаров и Алена Савкина расстались
Просмотреть все новости