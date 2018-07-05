В детсад без очереди: В Москве смогли решить главную социальную проблему
Власти столицы РФ смогли преодолеть ключевую социальную проблему. В детских садах Москвы теперь не наблюдается традиционная нехватка мест.
В рамках сайта «ПолитЭксперт» было передано, что в детсадах смогли избавиться от дефицита мест даже несмотря на наблюдаемый сейчас «бум» рождаемости. Проблему дефицита мест в московских детских садах признали одной из самых приоритетных в период 2011 года. По решению проблемы в рамках проекта власти провели комплекс действенных мер. Было в частности построено три сотни дошкольных новых учреждений. Марат Хуснуллин, являющийся заместителем городского головы столицы, отмечает, что новые детсады понадобились российской столице вследствие расширения города, а также из-за настоящего «бума» рождаемости. По мнению Марата Хуснуллина это конечно же радует.
Строительство детских садов возможным стало благодаря помощи инвесторов. Главным образом это компании, занимающиеся строительными проектами в Москве. Хуснуллин отметил, что сотрудничество с инвесторами обеспечило сохранность бюджетных средств, перенаправление их для решения прочих актуальных для Москвы проблем. Из перечня смогли исключить проблему детских садов.