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В США на День независимости сняли на видео целый "флот НЛО"

В Соединённых Штатах на территории Нью-Джерси в рамках празднования Дня независимости «флот НЛО» был замечен в небе. В свою очередь он состоял из четырёх космических кораблей.

В США на День независимости сняли на видео целый "флот НЛО"


Очевидцы отмечают, что они двигались в небе с одинаковой скоростью, при этом в небе образовывая подобие стрелки. На YouTube был обнародован соответствующий ролик. На видео видно, что неопознанные летающие объекты зависли в воздухе. Потом они начали движение в направлении образованной непосредственно ими стрелки. Очевидцами отмечается, что данные объекты находились далеко от земли. Поэтому визуально они больше были похожи на созвездие в космосе. В комментариях скептики отметили, что космические корабли на самом деле являются дронами, которые снимали все происходящее на празднике.



По словам уфологов данные объекты появлялись несколько раз. Вследствие этого появилось предположение про запланированную операцию инопланетян, которые исследуют Землю.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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